В Бишкеке митингуют члены профсоюзов

В Бишкеке у «Белого дома» митингуют члены профсоюзов. Всего на акцию вышло более 100 человек.

Собравшиеся требуют от Жогорку Кенеша не принимать закон, регулирующий деятельность профсоюзов в том виде, в каком он существует сейчас.

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Отметим, на заседании 13 июня парламент поддержал документ в первом чтении. Часть депутатского корпуса высказалась против, заявив в ходе обсуждения, что этот законопроект ущемляет права профсоюзов и превращает их в карманные организации. Нардепы согласились ко второму чтению концепцию пересмотреть.

По мнению участников митинга, проект закона должен быть вынесен на общественное обсуждение. В частности, митингующих не устраивает, что председатель Федерации профсоюзов избирается на съезде на пять лет без права досрочного смещения с должности, а пансионатами, санаториями и домами отдыха будут распоряжаться ФПК и его глава.