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Общество

Нашествие древесных клопов в Бишкеке. В чем опасность?

Бишкекчане жалуются, что их дома оккупировали древесные клопы. Ученые утверждают, что для людей они безопасны.

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«Эти клопы безвредны для людей. Они являются переносчиками заболеваний деревьев», — сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института химии и фитотехнологии НАН КР Жакшылык Дуйшеналиев.

По его словам, их число является показателем нездоровой экосистемы в городе.

«Сейчас у них период размножения и подготовки к спячке. Поэтому они и проникают в жилища, ищут укромные места», — отметил он.

Жакшылык Дуйшеналиев добавил, что нашествие носит сезонный характер и через пару недель, после того как они размножатся, успокоятся и перестанут лезть в дома.

По мнению ученого, применять против них в масштабах города токсические химические препараты нецелесообразно. Поскольку вреда от них может быть больше, в том числе и для здоровья людей.

«Здесь надо искать биологические способы: бактерии, грибы, биопрепараты… Необходимо проводить профилактику весной», — отметил он.

Однако применение подобных методов дорого.
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