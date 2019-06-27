В Бишкеке 27 июня солнечно. День уменьшился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-11.00 — проспект Манаса, улица Абдымомунова;

9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 35;

9.00-19.00 — улица Жукеева-Пудовкина, 7-й микрорайон;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Достоевского), «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата), отрезки улиц Толстого, Гагарина, Купянской, Репина, Раззакова, Киевской, КГПУ имени Арабаева;

9.30-12.00 — улица Медерова, 8;

9.30-19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (0-2-я, 6-8-я улицы), «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Оберон, Л.Толстого, Кок-Ойрок);

9.30-17.00 — улица Ибраимова, 32, 34, микрорайон «Аламедин-1», 34, 35, 38-42, 62-66, 70, 71, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Сон-Кол, Муромская);

10.00-15.00 — «Городок строителей», 1-16;

11.00-13.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе, Кирова;

13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч».

до 28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт»;

до 27 июня без газа останутся жители переулка Рыбинского.​

Памятные даты

Принята Конституция Кыргызской Республики

Фото из интернета

В 2010 году прошел всенародный референдум, на котором принята новая Конституция Кыргызстана. По ней республика становится парламентской. В этот же день Роза Отунбаева получает статус президента переходного периода.

Конституция увеличивает количество депутатов с 90 до 120, вводя при этом правило о том, что одна партия не может занять больше 65 мест. Документ уделяет большое внимание правам человека. В 16-й статье постулируется запрет на дискриминацию.

Всемирный день рыболовства

Фото 24.kg. Состязания «Бишкекский окунь 2018»

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984-го в Риме.

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Базарбек Сыдыков

Фото из интернета. Базарбек Сыдыков

Родился 27 июня 1953 года в селе Ленинполь Таласского района. С 1991 года член Союза художников Кыргызской Республики.

Многие из его монументальных работ украшают площади и улицы Кыргызстана и Казахстана. Его лучшие работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева, в частных галереях стран ближнего и дальнего зарубежья. Серии «Буркутчу» и «Темирлан» приобретены президентским аппаратом для зарубежных государственных деятелей.

Фото из интернета. Памятник Айкол Манас

Автор таких работ, как памятник Айкол Манас, Кожомкулу, Суйменкулу Чокморову, Зууракан Кайназаровой и многих других.

Родился заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев

Фото из интернета. Александр Мелентьев

Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Тренер.

Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.

Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.

Умер 16 февраля 2015 года.

У кого намечается той

Гульнура Джуматаева

Выступал за фрунзенское «Динамо».

Родилась 27 июня 1978 года. Первый заместитель председателя Социального фонда КР.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования по дзюдо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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