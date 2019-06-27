В Бишкеке 27 июня солнечно. День уменьшился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +36 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-11.00 — проспект Манаса, улица Абдымомунова;
- 9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 35;
- 9.00-19.00 — улица Жукеева-Пудовкина, 7-й микрорайон;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Достоевского), «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата), отрезки улиц Толстого, Гагарина, Купянской, Репина, Раззакова, Киевской, КГПУ имени Арабаева;
- 9.30-12.00 — улица Медерова, 8;
- 9.30-19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (0-2-я, 6-8-я улицы), «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Оберон, Л.Толстого, Кок-Ойрок);
- 9.30-17.00 — улица Ибраимова, 32, 34, микрорайон «Аламедин-1», 34, 35, 38-42, 62-66, 70, 71, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Сон-Кол, Муромская);
- 10.00-15.00 — «Городок строителей», 1-16;
- 11.00-13.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе, Кирова;
- 13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч».
- до 28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт»;
- до 27 июня без газа останутся жители переулка Рыбинского.
Памятные даты
Принята Конституция Кыргызской Республики
В 2010 году прошел всенародный референдум, на котором принята новая Конституция Кыргызстана. По ней республика становится парламентской. В этот же день Роза Отунбаева получает статус президента переходного периода.
Конституция увеличивает количество депутатов с 90 до 120, вводя при этом правило о том, что одна партия не может занять больше 65 мест. Документ уделяет большое внимание правам человека. В 16-й статье постулируется запрет на дискриминацию.
Всемирный день рыболовства
Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984-го в Риме.
Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.
Люди, которые меняли мир
Родился скульптор Базарбек Сыдыков
Родился 27 июня 1953 года в селе Ленинполь Таласского района. С 1991 года член Союза художников Кыргызской Республики.
Многие из его монументальных работ украшают площади и улицы Кыргызстана и Казахстана. Его лучшие работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева, в частных галереях стран ближнего и дальнего зарубежья. Серии «Буркутчу» и «Темирлан» приобретены президентским аппаратом для зарубежных государственных деятелей.
Автор таких работ, как памятник Айкол Манас, Кожомкулу, Суйменкулу Чокморову, Зууракан Кайназаровой и многих других.
Родился заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев
Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Тренер.
Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.
Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.
У кого намечается той
Гульнура Джуматаева
Родилась 27 июня 1978 года. Первый заместитель председателя Социального фонда КР.
Куда сходить
Культура
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- Международные соревнования по дзюдо.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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