В Бишкеке 26 июня солнечно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — улица Шопокова, 31;

9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 131, Мичурина, 191, Бейшеналиевой, 33;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Абаданова, Бакаева, Узун-Булак);

9.30-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (0-2-я улицы);

9.30-15.00 — микрорайон «Восток-5», 1, 2, 5, 6, проспект Чуй, 26, 28;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мыскал, Тендик, Тынчтык, Илим);

9.30-18.00 — жилмассив «Орок» (улицы Арчалы, Ашпара, Шырдакбек, Арчалуу, Северная, Торгой, Кавказская, Кочкор-Ата, Кырк-Кербен, Орокская, Масыралиева, Бишкек-125);

9.30-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Босого, Сайма-Таш, Молдокулова, Ой-Терскен, Кок-Джар, Тон, Богачи, Шабдана Баатыра, Женижок, Арстамбап), «Кара-Жигач» (улицы Кызарт, Ыссык-Кол, Жетиген, Чоктал),

9.30-19.30 — 6-й микрорайон, 32/1, 33/1, 35/1, 36/1, 4-й микрорайон, 49/1;

13.00-17.00 — отрезки улиц Магаданской, Эркиндик, Баялинова.

до 28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт»;

до 26 июня будут отключены абоненты, проживающие в пределах проспекта Чуй, улиц Достоевского, Веселой, Салиевой, Буденного.

Памятные даты

День работников службы миграции и занятости Кыргызской Республики

Принимая во внимание предложение коллектива Министерства труда, занятости и миграции, в 2011 году правительство постановило установить 26 июня ежегодно отмечаемым Днем работника службы занятости и миграции Кыргызской Республики.

В Караколе открыли памятник Николаю Пржевальскому

На Всеподданнейшей записке, при которой представлена императору телеграмма о похоронах Пржевальского, военный министр написал: «Составить соображение о сооружении памятника на казенный счет». Друг ученого генерал-майор Александр Билдерлинг представил проект памятника, удостоившийся особой похвалы Его Величества и Высочайшего утверждения.

Памятник Пржевальскому построен в 1893 году и открыт 26 июня 1894-го. Он представляет собой скалу, сложенную из больших глыб местного тянь-шаньского гранита. Скала увенчана фигурой приземляющегося бронзового орла — символ ума и бесстрашия (размах крыльев — 2,5 метра). В клюве орел держит оливковую ветвь — эмблему мирных завоеваний науки. В когтях у него — полуразвернутая бронзовая карта Центральной Азии с нанесенными маршрутами путешествий ученого.

Международный день борьбы с наркотиками

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще — Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

Люди, которые меняли мир

Умер актер театра и кино Капар Медетбеков

Родился 11 декабря 1931 года в селе Шекер. Народный артист СССР (1991). Актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.

С 1962 года — актер Нарынского областного музыкального-драматического театра. Был одним из его основателей. С 1993-го по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой в Бишкеке. В качестве режиссера поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Умер 26 июня 2012 года.

У кого намечается той

Уланбек Дыйканбаев

Родился 26 июня 1976 года в Оше. Директор департамента информации — официальный представитель МИД КР.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Кубок АФК по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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