В Бишкеке 25 июня солнечно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +32 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – отрезки улиц Садырбаева, Купянской, Хоперской, Гагарина, жилмассив «Киргизия» (улица Восточная);

9.30-19.00 – жилмассивы «Алтын-Ордо», «Учкун-2», микрорайон «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык), улица Алма-Атинская (район МТФ), пересечение улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина;

9.30-17.00 – улица Ибраимова, 30, микрорайон «Восток 5», 19, 20, 22-28, жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.30-18.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Он-Арча, Куюкова, Узун-Булак, Бакаева, Абдрахманова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Набережная).

до 28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт»;

до 26 июня будут отключены абоненты, проживающие в пределах проспекта Чуй, улиц Достоевского, Веселой, Салиевой, Буденного;

25-26 июня подачу газа прекратят абонентам в микрорайоне «Тунгуч».

Памятные даты

День дружбы и единения славян

Этот праздник учрежден в 1990-х годах и создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Болот Бейшеналиев

В 1937 году в селе Калмак-Ашуу родился кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более ста ролей.

Погиб Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев

Родился 10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района родился Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев.

Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В 1944 году в ходе боя тяжело ранили командира пулеметного расчета. Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. На следующий день, оставшись один, он продолжал вести бой. Когда кончились боеприпасы — в ход пошли гранаты. Последней гранатой подорвал себя и окруживших его фашистов.

Его именем названа улица в Минске и установлен памятник.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представяляет несколько экспозиций ;

в Office 220 состоится мастер-класс «Фотоманипуляции».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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