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Общество

Прислушайтесь. Дети из новостроек Бишкека выступают против похищения невест

В одном из столичных торговых центров прошел флешмоб против кражи невест и в поддержку прав девочек. 

Участники - подростки из шести новостроек Бишкека, показали театральную сценку и устроили фотовыставку, посвященную основным проблемам, с которыми сталкиваются местные жители.

«Мы хотим разрушить стереотипы, которые есть в обществе в отношении женщин и девочек. У нас не все девочки заканчивают школу, их насильно выдают замуж. Они не могут получить высшее образование, самореализоваться. Мы хотим, чтобы у всех были равные права, возможность развиваться, учиться», — отметила сотрудник Центра защиты детей Назгуль Долоткельдиева.

Сценарий театральной постановки придумали сами дети, прибегнув к формату живых статуй.

«Двое взрослых насильно заставляют девочку, надевая ей платок, выйти замуж. Мы думаем, что через театр люди больше проникнуться проблемой, лучше среагируют», — добавила она.

После постановки в центр зала выходят девушки в белых одеждах. Они символизируют невинность и чистоту детства. Потом девушек окружают люди в черной одежде — стереотипы, насилие... Они как бы блокируют невинных девушек. Им на помощь приходят дети в голубых одеждах, которые знают свои права и помогают им вырваться из черного кольца.

Авторы сценария - школьницы Айяна Мирбек кызы и Санила Тимербекова рассказали, что своей постановкой хотели привлечь внимание общества.

«Мы подростки, и своим флешмобом показываем, что проблема ала качуу, соблюдения прав девочек нас также волнует», — отметили они.
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