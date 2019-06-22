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Общество

Группы по защите российских аэродромов созданы в Кыргызстане и Таджикистане

Мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по защите военных аэродромов от боевых беспилотников созданы в Кыргызстане и Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа России.

Как отмечается, военнослужащие заступили на боевое дежурство по охране и обороне воздушных границ аэродрома. В состав мобильных групп вошли комплексы РЭБ «Житель», «Силок» и «Лесочек».

«Работа комплексов позволит вскрывать координаты обнаруженных неопознанных беспилотников, а также осуществлять подавление линий радиосвязи противника на безопасном удалении от военных объектов. Военнослужащие ежедневно проводят тренировки по отражению подобных атак как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база «Кант» в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана.
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