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Общество

В Кыргызстане осталось 337 ветеранов Великой Отечественной войны

В Кыргызстане осталось 337 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В ведомстве уточнили, что на 1 июня в стране проживали 84 инвалида ВОВ, 213 участников войны, 23 блокадника Ленинграда и 17 несовершеннолетних узников концлагерей.

Тружеников тыла в живых осталось 2 тысячи 94 человека, из них 346 с инвалидностью.

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В министерстве отметили, что ветераны войны получают ежемесячные и ежегодные единовременные выплаты за счет республиканского бюджета.

С 2010 года им выплачивают денежную компенсацию взамен льгот:

— 7 тысяч сомов инвалидам и участникам ВОВ, а также блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей;

— 2 тысячи сомов трудармейцам и труженикам тыла с инвалидностью;

— 1 тысячу сомов вдовам погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженикам тыла, имеющим награды за доблестный труд в Великой Отечественной войне.

Кроме этого, инвалидам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам выплачивается ежемесячная пожизненная стипендия президента КР в размере 10 тысяч сомов.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941-го.
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