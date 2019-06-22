Погранслужба: Сообщение о вымогательстве на КПП в Токмаке не подтвердилось

Информация о вымогательстве на КПП «Токмак-автодорожный», расположенном на кыргызско-казахской границе, не подтвердилась. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

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Напомним, 4 июня в милицию обратился мужчина, который заявил, что военнослужащие ГПС вымогали у него деньги на контрольно-пропускном пункте «Токмак-автодорожный». В частности, они якобы требовали у него по 1 сому за провоз каждого литра ГСМ. Заявитель объяснил, что в ходе словесной перепалки он ударил одного из пограничников.

По данному факту в ведомстве провели служебное расследование, по итогам которого озвученные заявителем сведения не подтвердились.

«Сейчас материалы расследования переданы в Военную прокуратуру. В надзорном органе должны проверить все и дать юридическую оценку», — добавили в Погранслужбе.