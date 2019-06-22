Кыргызстанцы могут поступить на бюджет в Уральский федеральный университет

Уральский федеральный университет проводит вступительные испытания для абитуриентов стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Граждане СНГ участвуют в общем конкурсе на бюджетные места без оплаты обучения. Всего выделено 6 тысяч 142 вакантных бюджетных места на бакалавриат и магистратуру по 130 направлениям в сфере информационных технологий, металлургии, транспорта, электроники, энергетики, физики, химии.

Экзамены проводятся бесплатно.

Для поступления необходимо сдать экзамены не менее чем по трем предметам в зависимости от выбранного направления обучения, среди которых обязательно русский язык. По многим направлениям требуют сдать экзамен по математике, физике, химии.

После сдачи экзаменов документы необходимо представить представителям университета либо отправить почтой.

Экзамены пройдут 3-5 июля в Бишкеке в Кыргызском государственном техническом университете имени И.Раззакова, 11–13 июля — в Оше в главном корпусе Ошского государственного университета.