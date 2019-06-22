Омбудсмен упрекнул чиновников МЧС в равнодушии и формализме

МЧС формально и с полным равнодушием к судьбам людей исполнило рекомендации омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова. Об этом сообщает аппарат акыйкатчи.

По его данным, в ежегодном докладе главного правозащитника страны за 2018-й заявлялось о необходимости выделить временно гражданке Т.С. и членам ее семьи утепленный контейнер, поскольку жилое помещение, где семья проживает сейчас, в результате действий строительной компании «Ихлас» пришло в полную непригодность. Уточняется, что оно расположено в центре Бишкека.

В самой фирме «Ихлас» 24.kg сказали, что никакой клиентки с инициалами Т.С. не значилось в списке за прошлый год и они вообще не понимают, о чем идет речь.

«Какие наши действия могли нанести урон ее жилью или жилью, построенному нашей компанией, мы не знаем. Женщина с такими инициалами в «Ихлас» не обращалась никогда», — отметили в строительной организации.

Не владеют информацией ни в столичной мэрии, ни в Госэкотехинспекции. В аппарате омбудсмена пояснили: женщина пожаловалась, что им негде жить.

Сотрудники аппарата заметили: женщина повторно обратилась к Токону Мамытову и сообщила, что выделенный МЧС контейнер оказался непригодным даже для простого хранения вещей, не говоря уже о том, чтобы в нем могли жить люди, тем более в осенне-зимний период.

«В частности, во время выпадения осадков с крыши вовнутрь затекает вода, в некоторых его частях в ясную погоду проникают ничем не защищенные лучи солнечного света. Естественно, ни о какой пригодности такого «жилья» для круглогодичного проживания в нем и речи быть не может», — говорится в заявлении.

В аппарате акыйкатчи считают, что МЧС подошло к выполнению рекомендаций равнодушно и формально.