24 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-17.00 — улица Боконбаева, 14;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата, Ойсул-Ата, Чортекова, Ак-Туз, Бердибаева, Кызыл-Адыр, Кривоносова, Куюкова, Узун-Булак, Бакаева);

9.30-19.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Орозбекова, Мичурина;

9.30-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (0-2-я улицы);

9.30-17.00 — улицы М.Джалиля, Айтматова, отрезки улиц Тоголока Молдо, Л.Толстого, Фатьянова, Панфилова, Кулатова, 18-я линия;

9.30-18.00 — отрезки улиц Л.Толстого, Горького, переулок Ашхабадский;

14.30-17.00 — отрезки улиц Фатьянова, Горького, Л.Кумача, Игембердиева, Ташиева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Джар, Кара-Жыгач, Бек-Тоо, Беш-Кунгей, Маевка (улицы Тепличная, Замандаш, Келечек, Берекет, 23 ГА), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе), Карла Маркса (улица Куйбышева), Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Кирова, Набережная Полевая, Чкалова, Комсомольская, М.Горького, Октябрьская, проспекты Ленина, Победы, переулок Салиевой), Восток (улицы Школьная, Ленина, Советская, Мирная, 60 лет Кыргызстана, Степная, Озерная, Энгельса), Виноградное, Привойное, Полевое.

Сокулукский РЭС

13.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Дзержинского, Спортивная, Советская, Кирова, Южная, Победы, Юбилейная);

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Северная, Молодой Гвардии), Нижнечуйское (улицы Чуйская, Зеленая), Сокулук (улицы Индустриальная, Фрунзе), Кызыл-Туу (улицы Билалы, Жыламыш), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Новая, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Новосадовая, Лесная), Комсомольское (улицы Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная), город Шопоков (улицы Садовая, Октябрьская, Заводская, Кирпичная).

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беш-Орюк (улица Мааке), Беловодское (улица Токомбаева), Предтеченка (улица Молодежная), Спартак (улица Ленина).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9), село Орто-Суу (улица Т.Рыспекова).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Атая, Кирова), Туз (улицы Молодежная, Дербишева), Милянфан (улица Молодежная).

Чуйский РЭС

13.00-17.00 — села Арпа-Тектир, Лесхоз, Кегети.

3 Ошская область