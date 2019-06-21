Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда

Родственники убитого прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова угрожают обвиняемому Мелису Калыкову. Об этом 24.kg сообщила сестра подсудимого Дарыйка.

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По ее словам, родные погибшего постоянно говорят Мелису Калыкову о том, что его дни сочтены.

«На последнем судебном заседании один из свидетелей сказал, что все, кроме одного человека, пили водку, и все они, в том числе мой брат, были в нетрезвом состоянии. Один из прокуроров, допрошенных на процессе сказал, что идея организации охоты принадлежала погибшему. В зале судебного заседания моему брату угрожают убийством, но судья никак не реагирует на эти высказывания», — сказала Дарыйка Калыкова.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.