Село Базар-Коргон может получить статус города. Так хотят местные депутаты

Село Базар-Коргон может получить статус города. Депутаты айыльного кенеша приняли соответствующее решение. Информацию 24.kg сообщил аким Базар-Коргонского района Айбек Бегимкулов.

По его словам, в селе живет 42 тысячи человек. Здесь есть 10 школ, 12 детских садов, территориальная больница и две поликлиники, одна из которых — стоматологическая.

«Вероятно, что в состав нового города войдут села Кенеш и Кызыл. Они расположены на территории Базар-Коргонского района. Всего в районе проживает 180 тысяч человек и есть девять айыл окмоту», — сказал Айбек Бегимкулов.

Чиновник не смог ответить на вопрос, в какую сумму обойдется изменение статуса населенного пункта. Пакет документов сельский кенеш отправит на рассмотрение аппарата полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области.

Всего в Джалал-Абадской области семь городов — Джалал-Абад, Майлуу-Суу, Кербен, Кок-Янгак, Таш-Кумыр, Кара-Куль и Токтогул.