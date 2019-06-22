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Общество

Размышления о старости. У театра «Место Д...» премьера

В Бишкеке состоится премьера спектакля «Дерево желаний» театра «Место Д...».

«Дерево желаний» — это размышления о старости в форме коллажа: импровизация, элементы пластического и документального театра.

«Лоскутки» из жизни реальных бишкекчанок 70+ легли в основу постановки. И теперь мы вместе с вами попытаемся их осмыслить», — пишут о своем спектакле создатели.

Авторы расскажут, почему старость — это не про возраст, а про страх, про «набор причин», дающих право состариться, про набор правил, какой «должна быть» бабушка, и про многое другое.

Поставила спектакль российский режиссер драматического театра и хореограф родом из Узбекистана, ученица легендарного Марка Вайля Ксения Петренко. Сегодня она «проповедует» глубинный театр, сценическую пластику в импровизации, работу с телом и инклюзивный театр. Проводит авторские мастер-классы в разных странах. Ставит спектакли, арт-акции, участвует в социальных проектах.

На ближайшие показы 23 и 26 июня все места забронированы, но у вас есть шанс увидеть спектакль в будущем. Следите за анонсами.
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