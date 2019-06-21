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Общество

Таможенники стран СНГ выступили за единую систему транзита товаров

В Кыргызстане прошло 69-е заседание совета руководителей таможенных служб государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) и 31-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза. Об этом сообщили в Гостаможенной службе Кыргызстана.

В заседаниях участвовали представители таможенных служб Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ. Рассмотрены вопросы правоприменительной практики в ЕАЭС статьи 56 Протокола о мерах нетарифного регулирования, единой системы транзита товаров, электронного декларирования, перемещения товаров.

«Кроме того, рассмотрены вопросы утверждения единых подходов таможенных служб по отнесению товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования, определения и минимизации рисков, а также формирования единых стандартов системы управления рисками. Советом одобрены изменения в соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами — участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, внесены изменения в соглашения о порядке транзита через территории государств — участников СНГ», — говорится в сообщении.
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