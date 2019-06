Считавшаяся навсегда утерянной запись Фредди Меркьюри прозвучала в эфире

В эфире радиостанции BBC Radio 2 впервые прозвучала сделанная Фредди Меркьюри запись, которая считалась навсегда утерянной. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Композиция Time Waits For No One («Время никого не ждет») изначально входила в саундтрек, записанный к поставленному в 1986 году в Вест-Энде мюзиклу Time («Время»). Выпущенная тогда версия этой песни включала не только голос солиста группы Queen, но и с десяток бэк-вокалов.

Обнаруженная только что запись сделана тогда же во время репетиции — на ней только вокал Фредди и фортепианный аккомпанемент.

По данным агентства, эту песню написал английский музыкант Дейв Кларк, который в 1960-е был лидером, барабанщиком и менеджером группы Dave Clark Five. По его мнению, найденная демоверсия обладает особым шармом, которого нет в окончательной версии.

«Когда мы только начали ее записывать, я приехал на Эбби-Роуд (студию звукозаписи), и мы прошлись по ней вместе с Фредди под пианино. У меня тогда мурашки по коже побежали. Это было что-то», — приводит слова Дейва Кларка ВВС.

«Потом мы приступили к записи и добавили 48 треков бэк-вокала, чего никогда раньше на Эбби-Роуд не делалось, а затем все свели. Это было потрясающе, но я все-таки чувствовал, что в самой первой записи было что-то совершенно особенное», — вспоминает автор.

В 2017 году, после 10 лет розысков, Дейву Кларку удалось разыскать ту самую демозапись.

Он взял с нее голос Фредди Меркьюри и пригласил клавишника Майка Морана, который играл на оригинальной записи, чтобы снова перезаписать фортепианную партию. В результате получилась новая, лишенная излишеств, версия, где акцент сделан на полный эмоций вокал Фредди.

Дейв Кларк называет это «волшебным исполнением», в котором Фредди Меркьюри смакует каждое слово. «Я снова покрылся мурашками, как в первый раз», — сказал музыкант.