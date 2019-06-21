Милиция перешла на усиленную службу в связи с выпускными вечерами

Милиция Бишкека в период выпускных школьных вечеров переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, для обеспечения общественного порядка будут задействованы более 600 сотрудников милиции.

За каждым школьным учреждением, развлекательным центром, парком и в местах скопления людей будут закреплены дополнительные мобильные патрули милиции.

ГУВД призывает родителей и законных представителей провести предварительную беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости правонарушений во время выпускных школьных вечеров.

«При возникновении угрозы безопасности граждан и детей незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните по номеру 102», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, выпускники 9-х классов получат аттестаты 21 июня, 11-х классов — 24 июня.