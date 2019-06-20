18:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Краудфандинговая платформа Hope.kg ищет социальные проекты и партнеров

Краудфандинговая платформа Hope.kg ищет социальные проекты, направленные на улучшение состояния определенных групп населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, защиты прав.

Основное требование к проектам – долгосрочный эффект. Проекты принимаются исключительно от юридических лиц.

Благотворительная краудфандинговая платформа HOPE – проект филиала «Гуд Нейборс Интернешнл в Кыргызской Республике», который является первым шагом организации в укреплении и систематизации благотворительной системы в Кыргызстане на краудфандинговой основе. Эта концептуальная модель позволит создать культуру пожертвования и взаимопомощи, а также аккумулировать и распределять средства на принципах прозрачности, отчетности и общественного контроля.

В прошлом году благотворительная платформа собрала средства для первого проекта – «Комната чудес». Проект Центра защиты детей «Комната чудес» с помощью инструментов арт-терапии помогает реабилитации детей, которые подверглись физическому или психологическому насилию. 

Команда Hope.kg приглашает всех желающих присоединиться к благотворительному движению и оказать возможную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Адрес платформы: www.hope.kg, электронная почта: gnkgz.fundraising@gmail.com.

Справка. «Гуд Нейборс Интернешнл» – международная благотворительная и гуманитарная неправительственная организация с генеральным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), основана в 1991 году. Организация реализует и инициирует социальные проекты в сфере развития сообществ в 38 странах по всему миру с целью улучшения качества жизни и обеспечения доступа к образованию.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир
Общественный фонд предлагает молодежи тур в Алматы за благотворительность
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей
В Кыргызстане проходят благотворительные походы в поддержку онкобольных детей
Ремонт здания Союза художников. В Бишкеке состоялся аукцион для сбора средств
Юные кыргызстанцы, победившие рак, поедут на спортивные соревнования в Москву
Глава Xiaomi отдаст почти $1 миллиард на благотворительность
«Жениш, живи!». На благотворительной ярмарке за день собрали более $1 тысячи
Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли продуктами и одеждой семье матери-героини
Сотруднику «Тазалык» требуется пересадка печени. Желающих помочь ждут на ярмарке
Популярные новости
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Азимбек Бекназаров отказался встречаться с&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым. Почему? Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?
Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на&nbsp;Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле
Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по&nbsp;вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам
Бизнес
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками