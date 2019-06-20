Краудфандинговая платформа Hope.kg ищет социальные проекты и партнеров

Краудфандинговая платформа Hope.kg ищет социальные проекты, направленные на улучшение состояния определенных групп населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, защиты прав.

Основное требование к проектам – долгосрочный эффект. Проекты принимаются исключительно от юридических лиц.

Благотворительная краудфандинговая платформа HOPE – проект филиала «Гуд Нейборс Интернешнл в Кыргызской Республике», который является первым шагом организации в укреплении и систематизации благотворительной системы в Кыргызстане на краудфандинговой основе. Эта концептуальная модель позволит создать культуру пожертвования и взаимопомощи, а также аккумулировать и распределять средства на принципах прозрачности, отчетности и общественного контроля.

В прошлом году благотворительная платформа собрала средства для первого проекта – «Комната чудес». Проект Центра защиты детей «Комната чудес» с помощью инструментов арт-терапии помогает реабилитации детей, которые подверглись физическому или психологическому насилию.

Команда Hope.kg приглашает всех желающих присоединиться к благотворительному движению и оказать возможную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Справка. «Гуд Нейборс Интернешнл» – международная благотворительная и гуманитарная неправительственная организация с генеральным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), основана в 1991 году. Организация реализует и инициирует социальные проекты в сфере развития сообществ в 38 странах по всему миру с целью улучшения качества жизни и обеспечения доступа к образованию.