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Общество

В городе Ош провели ювелирную операцию без скальпеля на головном мозге

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице (ОМОКБ) впервые провели «ювелирную» высокотехнологичную операцию по эмболизации артериовенозной мальформации на головном мозге без скальпеля. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, операция проведена в начале июня совместно с руководителем центра нейрохирургии Центральной клинической больницы управления делами президента Республики Казахстан Мынжылкы Бердиходжаевым.

Артериовенозные мальформации (АВМ) — патологическая связь между венами и артериями, обычно врожденная. Эта патология широко известна из-за возникновения в центральной нервной системе, но может сформироваться в любом месте организма. АВМ головного и спинного мозга являются относительно нечасто встречающейся нозологической формой, способной, однако, вызывать тяжелые неврологические расстройства и смерть.

Заведующий отделением нейрохирургии ОМОКБ Улан Каримов рассказал, что операция относится к категории высокотехнологичных медицинских услуг и выполняется без разреза. Пациентам устанавливают катетер в бедренную артерию, через который проводят трубочки в сосуды мозга.

«В данном случае девушке, 2001 года рождения, ввели катетер в можечковую артерию. Затем под контролем рентгеновского оборудования введен жидкий эмболизат, который навсегда заклеил патологическую сеть сосудов, вызывающих внутричерепное кровоизлияние. Пациентка без каких-либо жалоб выписана домой», — рассказал он.

Улан Каримов добавил, что проведенный мастер-класс позволил нейрохирургам отточить навыки и узнать новые техники.

«В Казахстане мы уже 11 лет выполняем эти вмешательства и надеемся, что в Оше эти операции будут выполнятся на регулярной основе и поставлены на поток. Для этого, конечно, очень много нужно поддержки со стороны государства. Операция имеет риски, все это обсуждается, но риск заболеваний всегда превышает риск возможных осложнений при хирургии», — отметил Мынжылкы Бердиходжаев.
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