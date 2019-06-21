За выброс мусора в неположенных местах бишкекчан оштрафовали на 606,5 тысячи сомов. Об этом сообщает столичная мэрия.

Санитарно-экологическая инспекция продолжает работу по Кодексу КР о нарушениях. С 15 мая по 18 июня составлено 87 протоколов о нарушениях на 815,5 тысячи сомов. Вынесены постановления о наложении взыскания по делу о нарушении по 72 протоколам на 606,5 тысячи сомов.

Нарушения касаются благоустройства территорий, выброса и сжигания мусора в неположенных местах, а также повреждений дорожного сооружения.