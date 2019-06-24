В Бишкеке 24 июня солнечно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +32 градусов.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — улица Боконбаева, 14;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата, Ойсул-Ата, Чортекова, Ак-Туз, Бердибаева, Кызыл-Адыр, Кривоносова, Куюкова, Узун-Булак, Бакаева);

9.30-19.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Орозбекова, Мичурина;

9.30-13.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (0-2-я улицы);

9.30-17.00 — улицы М.Джалиля, Айтматова, отрезки улиц Тоголока Молдо, Л.Толстого, Фатьянова, Панфилова, Кулатова, 18-я линия;

9.30-18.00 — отрезки улиц Л.Толстого, Горького, переулок Ашхабадский;

14.30-17.00 — отрезки улиц Фатьянова, Горького, Л.Кумача, Игембердиева, Ташиева;

до 28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт»;

до 26 июня будут отключены абоненты, проживающие в пределах проспекта Чуй, улиц Достоевского, Веселой, Салиевой, Буденного.

Памятные даты

Впервые состоялись общенародные выборы в Верховный Совет Киргизской ССР

Фото foto.kg. Здание Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. 1950-е годы

В 1936 году Кыргызстан стал одной из 15 союзных республик, образовавших СССР. Полномочия кыргызского парламента в соответствии с Конституцией (1937) с 18 июля 1938-го и до 1994-го исполнял непосредственно избранный однопалатный Верховный Совет Киргизской ССР.

24 июня 1938 года впервые состоялись общенародные выборы в высший орган государственной власти республики — Верховный Совет Киргизской ССР. Избраны 284 депутата. 18 июля 1938-го состоялась первая сессия Верховного Совета.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Андрей Титов

Фото из Интернета. Герой Советского Союза Андрей Титов

Родился 24 июня 1905 года в селе Покровка ныне Джети-Огузского района. Герой Советского Союза, наводчик противотанкового ружья 4-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, гвардии ефрейтор.

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. 15 января 1944-го ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1945 году демобилизован. Вернулся в Киргизию — в родное село, где работал председателем колхоза. Умер 8 ноября 1981-го.

Родился профессор Эрнст Акрамов

Фото из Интернета. Профессор Эрнст Акрамов

В 1936 году во Фрунзе родился известный ученый-хирург, общественный деятель, профессор Эрнст Акрамов. Заслуженный деятель науки КР, заслуженный врач Киргизской ССР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики.

Разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук. Участник и организатор международных конференций и симпозиумов.

Ведущий специалист по сосудистой, желудочно-кишечной хирургии, реанимации, хирургической гастроэнтерологии, травмам грудной клетки, гнойной хирургии, реконструктивно-восстановительным операциям на мочевыделительных органах и операциям на поджелудочной железе.

Автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.

Родился государственный деятель Касым Исаев

Фото из Интернета. Касым Исаев

Касым Исаев родился в 1938 году в селе Чичкан (ныне Жениш) Иссык-Кульской области.

Вехи его трудовой биографии поистине впечатляют: инженер-экономист завода «Фрунземаш», сотрудник постпредства Совмина КиргССР при Совмине СССР в Москве, советник Национальной плановой комиссии Народной Республики Мозамбик, недолгая работа в Минэкономики СССР и Минэкономфине Российской Федерации, первый торгово-экономический представитель Кыргызстана в Москве, директор регионального отделения Международного фонда содействия приватизации и инвестициям, заведующий отделом внешних связей и иностранных инвестиций, департаментом по сотрудничеству со странами СНГ.

Находясь на пенсии, выпустил несколько откровенных произведений, ставших мемуарами кыргызской политики. Активно выступал в прессе с критическими статьями о ситуации в республике.

Умер в 2012-м.

У кого намечается той

Улукбек Кочкоров

Родился 24 июня 1974 года в селе Кара-Бак Баткенской области. Министр труда и социального развития КР.

Салтанат Аширова

Родилась 24 июня. Певица.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

открытый чемпионат Бишкека по бильярду.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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