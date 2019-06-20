21 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — на улице Кулиева от Лермонтова до Осмонкула, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Улук-Тоо, Байчечекей, Жоон-Добо, Бакыян, Арча-Гул, Кок-Кыя, Кара-Сай, Туюк-Джар, Сары-Учкун, Камырата, Ак-Кыя, Кара-Шоро, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Кызгалдак, Сын-Таш);

9.00-18.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Толстого, Панфилова, Кулатова, Ахунбаева, Тоголока Молдо, Сыдыкова, Коенкозова, Токтогула, Т.Фрунзе, переулок Симферопольский;

9.30-17.00 — отрезки улицы Гражданской, проспектов Чуй, Айтматова;

9.30-19.00 — отрезки улиц Буденного, Жибек Жолу, Алма-Атинской, Куликовской, Рязанской, Славянской, Малдыбаева, парк имени Ататюрка, переулок Чувашский;

10.00-19.00 — микрорайоны «Учкун» (улицы Конур Олон, Чымындык), «Учкун-2», жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Виноградная);

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Лущихина, От-Араба, Камбаркан, Саадак, Жетиген).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Джар (дачи «Медик», дробилка), Виноградное (улицы Советская, Чернышевского, Токтогула, Пушкина), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе), Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского), Садовое (новостройка, район ГЭС-3, улица Учхозская, переулок Медицинский), Маевка (улица Тепличная), Арашан, Чункурчак, Татыр, Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Кашка-Суу, Байтик;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Северная), Сокулук (улица Степная), Фрунзе (улицы Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Центральная, Карасуйская, Садовая, Чуйская, Клубничная, Проектируемая, Пионерская, Северная, Средняя, Западная, Школьная, Восточная), поселок Северный (улицы Октябрьская, Калинина, Киргизская, Заводская, Почтовая, Советская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Соок, Ак-Башат (улица Комсомольская), Александровка (улицы Колхозная, Ворошилова, Комсомольская, Западная, Крупской, Буденного), Беловодское (улица 50 лет Киргизии);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Орто-Суу (улица Сенирбаева);

8.00-16.00 — cело Алексеевка (улица Центральная);

8.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улица Атая), Дмитриевка (улицы Садовая, Комарова), Милянфан (улица Молодежная).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Кутурга, Ой-Тал, Кочу, Оргочор, Боз-Бешик, Светлая Поляна, Кызыл-Суу, Ак-Терек, Чон Жаргылчак, Кичи Жаргылчак, Темировка, Кашат, Тору-Айгыр, Ичке-Жергез, город Балыкчи (микрорайон «Сон-Коль», улицы Аманбаева, Гагарина, Ананьева, 1 Мая, Строительная).

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Агартуу, Маданият, Калинин, Каратай, Кызыл-Тал, Будалык, Фуркат, Жазы, Жылады, Ийри-Суу, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Гульчо, Алай, Сопу-Коргон, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Корул, Каблан-Кол, Чон-Алай, Жекенди, Кашка-Суу.

5Баткенская область