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Общество

Вандалы оставили свои имена на деревянных комузах в новом сквере в Бишкеке

В этносквере, открытом в жилмассиве «Кок-Джар» в мае, вандалы оставили свои имена на деревянных инсталляциях — комузах. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретать Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева.

По ее словам, первые надписи появились еще в конце мая, но они были неглубокими, повреждено только лаковое покрытие. Сотрудники муниципального предприятия надписи убрали, а вчера они появились вновь.

«Об очень настойчивой девочке (надеемся, что это ребенок) Аделе. И о взрослых. В конце мая мы обнаружили надписи на деревянных комузах, которые изготовили наши столяры. Надписи были неглубокие. Убрали. Вчера обнаружили уже глубокие надписи. Опять Аделя. Ну и другие тоже. Уже по дереву. Повреждена древесина. Видимо, настолько сильно Аделя и ее друзья хотели увековечить свои имена таким вот некрасивым способом. А сквер получился хороший, дети гуляют, мамочки, студенты. Фотографируются возле инсталляций», — написала Аида Айдаралиева. 
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