Некоторые районы Бишкека останутся без газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

24-28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева — Гагарина — Манаса — Пожарского — Медерова — Абая — Ахунбаева — Ташкумырской — Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт». Подачу голубого топлива прекратят для устранения утечки газа в подземном газопроводе.

24-26 июня в связи с заменой оборудования будут отключены абоненты, проживающие в пределах проспекта Чуй — улиц Достоевского — Веселой — Салиевой — Буденного.

25-26 июня подачу газа прекратят абонентам в микрорайоне «Тунгуч».

26-27 июня без газа останутся жители переулка Рыбинского.​

Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за причиненные неудобства.