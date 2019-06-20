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Общество

Некоторые районы Бишкека останутся без газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

  • 24-28 июня отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева — Гагарина — Манаса — Пожарского — Медерова — Абая — Ахунбаева — Ташкумырской — Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт». Подачу голубого топлива прекратят для устранения утечки газа в подземном газопроводе.
  • 24-26 июня в связи с заменой оборудования будут отключены абоненты, проживающие в пределах проспекта Чуй — улиц Достоевского — Веселой — Салиевой — Буденного.
  • 25-26 июня подачу газа прекратят абонентам в микрорайоне «Тунгуч».
  • 26-27 июня без газа останутся жители переулка Рыбинского.​

Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за причиненные неудобства.
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