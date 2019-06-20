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Общество

Адвокат задержанного по делу об избиении бойца ММА заявила о его невиновности

Адвокат задержанного по делу об избиении бойца ММА сегодня на пресс-конференции заявила о его невиновности.

Ранее сообщалось, что в селе Виноградном избили бойца ММА Мусу Юсупова. У него забрали мобильный телефон и 500 тысяч сомов. Задержан один из подозреваемых — 42-летний А.К.

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«Следователь, не разбираясь в случившемся (возможно, для результата), закрыл невиновного Книяза Амуева. Тот не участвовал в разбойном нападении. У меня есть свидетельские показания, доказывающие это, — сказала адвокат Айнура Чокоева. — Потерпевший в больнице. Возможно, он под наркозом указал на Книяза, который приходится ему родственником. Мы до сих пор не ознакомлены с заявлением потерпевшего».

«Вчера в 19.00 произошел инцидент: следователь с работником милиции и людьми в масках пришел домой к супруге Книяза для обыска, не предъявив разрешительных на это документов. Я считаю эти действия незаконными, — отметила она. — Очень жаль, что Мусу избили. Надо, чтобы милиция разобралась в этом. Следствие должно проходить с соблюдением Уголовно-процессуального кодекса. Права и свободы человека на защиту и слово не должны ущемляться. Книяз не должен доказывать свою невиновность. Это следствию нужно доказывать его вину. Однако его до сих пор не допросили в качестве подозреваемого. Все доказательства его вины — только слова Мусы Юсупова».

Супруга Книяза Шарбат Юсупова заметила, что в момент избиения Мусы Юсупова муж находился с ней и не виновен. «Мужа задержали незаконно», — заявила она.
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