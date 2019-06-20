Из-за руководства Академии наук сотрудники не получили надбавку к зарплате

Из-за того, что руководство Национальной академии наук вовремя не внесло нужные документы, сотрудники не получили обещанную надбавку к зарплате. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила председатель профсоюза НАН КР Анара Алымкулова.

По ее словам, работникам обещали повысить зарплату с 1 января 2019-го на 50 процентов. Но этого не произошло, несмотря на то, что сотрудники ждали этого события 10 лет. Чтобы решить проблему, пришлось обращаться в Жогорку Кенеш.

«Под обращением подписались 720 человек. Нам удалось добиться, чтобы с 1 апреля этого года нам повысили зарплату на 30 процентов. А позже пришло письмо из Министерства финансов. В нем было указано, что средства на повышение зарплаты работников НАН КР на 50 процентов с 1 января были предусмотрены. Однако руководство Академии наук не представило нужные документы. Мы долго не выносили наши проблемы на общественное обсуждение. Но на наши обращения ни правительство, ни омбудсмен не реагируют», — подчеркнула Анара Алымкулова.