Как квартира мечты стала головной болью для владельцев

Квартирный вопрос все чаще становится предметом скандалов, споров и судебных разбирательств. Не обошли проблемы стороной и бишкекчанина Эльера Садыкахунова. Покупка долгожданной квартиры вместо радости принесла ему множество проблем, судебных разборок и потерю денег.

Метры мечты

«О своей квартире я мечтал давно. Но жилье в столице дорогое, поэтому пришлось долго копить. Когда же у меня на руках была нужная сумма, решил, что пора брать», — рассказывает свою историю Эльер Садыкахунов.

Опасаясь мошенников и возможных проблем, бишкекчанин обратился в агентство недвижимости. Он посчитал, что таким образом сможет обезопасить себя от возможных проблем в будущем. Солидное агентство, которое работает на рынке не первый год и дорожит репутацией, явно не будет связываться с сомнительными квартирами.

«В агентстве предложили несколько вариантов. Все они были разной цены. Мне понравилась квартира в 6-м микрорайоне. Да, она была немного дороже средней цены на жилье, которое в 2016 году было в этом районе. Но квартира меня настолько «зацепила», что я готов был переплатить», — признался Эльер.

Тянуть с заключением сделки он не стал. Но для перестраховки обратился в Госрегистр, чтобы выяснить прошлое квартиры.

В Госрегистре бишкекчанину ответили, что никаких обременений нет, квартира «чистая», не в залоге и ее можно покупать со спокойной душой.

То же самое говорили и юристы агентства недвижимости. Оформлять квартиру на себя Эльер Садыкахунов пошел в солидной компании. Взял с собой тетю, как более старшего человека, который разбирается в таких делах. Кроме того, во время сделки купли-продажи присутствовали риэлтор и юрист агентства недвижимости.

Иск в суд вместо спокойной жизни

Эльер Садыкахунов сразу же переехал в свою новую квартиру. И уже тогда начались странности. Первые полгода ему часто приходили повестки в суд и другие документы на семью Кыдырмышевых.

«Я тогда не знал, кто этот человек. Ведь квартиру я покупал у Тахмины Каримовой. Все бумаги, которые приходили на его имя, я выкидывал, потому что просто не знал, кому их можно отдать. Если бы знал, что меня ждет через 2,5 года, то хранил бы все эти документы», — признался бишкекчанин.

А через 2,5 года ему пришла повестка в суд. Бывший владелец квартиры Жаманак Кыдырмышев решил вернуть ее себе.

«Оказалось, что Жаманак Кыдырмышев продавал квартиру предыдущей владелице не сам, а через посредника — Раимбека Намытова, который его впоследствии обманул. Через несколько лет мужчина подал в суд с требованием признать незаконной как саму доверенность на Намытова, так и все последующие действия с квартирой», — рассказал юрист Айваз Курбанов.

Как посредник оказался мошенником

История с посредником оказалась весьма странной и запутанной. В апреле 2016 года сын Жаманака Кыдырмышева Зинур договорился о покупке квартиры с Раимбеком Намытовым. Мужчина предлагал жилье в рассрочку по выгодной цене в новом строящемся доме компании «Авангард стиль».

Зинур Кыдырмышев выплатил часть стоимости квартиры, сделал ремонт и в конце мая 2016 года вселился туда.

Спустя пару месяцев Раимбек Намытов стал требовать, чтобы покупатель полностью рассчитался за жилье, угрожая выселением. Но денег у Зинура не было. Он попросил отца помочь. Чтобы внести нужную сумму за квартиру в элитном доме, Жаманак Кыдырмышев решил продать свою квартиру в 6-м микрорайоне.

«И здесь все становится очень странно. Раимбек Намытов предложил Жаманаку Кыдырмышеву выписать ему доверенность, чтобы он сам продал их квартиру и рассчитался со стройкомпанией, впоследствии предоставив все квитанции хозяевам. Жаманак Кыдырмышев так и сделал. Квартиру продали, сначала Тахмине Каримовой, а она — Эльеру Садыкахунову», — рассказывает Айваз Курбанов.

Но посредник оказался мошенником и полученные от продажи квартиры в 6-м микрорайоне деньги владельцам «Авангард стиля» так и не перечислил.

Он стал избегать встреч и разговоров. Позже и вовсе выяснилось, что Раимбек Намытов находится в СИЗО-1 Бишкека по обвинению в мошенничестве. А в конце лета 2017 года компания «Авангард стиль» выселила семью Зинура Кыдырмышева из квартиры.

«И тогда пострадавшие обратились в Октябрьский районный суд, чтобы признать выданную Намытову доверенность недействительной, сделки купли-продажи ничтожными, привести стороны в первоначальное положение, где квартира должна вернуться к первому владельцу», — заключил юрист.

Сохранить жилье любой ценой

«Между Жаманаком Кыдырмышевым и Раимбеком Намытовым изначально было своего рода соглашение. Более того, Кыдырмышев подтверждает, что доверенность с правом распоряжения он выдавал добровольно, то есть он понимал всю ответственность своих действий и возможные последствия. Поэтому непонятно, почему Жаманак Кыдырмышев не обращается о взыскании с Раимбека Намытова денег, полученных от продажи квартиры», — отмечает Айваз Курбанов.

По сути претензии должны быть именно к Раимбеку Намытову, а Эльер Садыкахунов в этом деле только добросовестный приобретатель жилья.

Чтобы доказать это, Эльеру пришлось подать встречный иск в суд. Дело рассматривает судья Октябрьского района Альбина Жээнбекова. Именно на нее сейчас вся надежда.

«Это моя квартира, я приобрел ее честным путем. Все оформил честно. Конечно, буду бороться за нее до последнего. Надеюсь, что судья примет во внимание все документы, которые у меня есть по делу, и доводы юристов и вынесет справедливое решение», — заключил Эльер Садыкахунов.

Юрист агентства недвижимости Вениамин Губарев рассказал 24.kg, что подобные случаи в его практике встречаются довольно часто. Причем обезопасить себя от проблем практически невозможно.

«Невозможно полностью себя обезопасить. В истории с Эльером Садыкахуновым все было законно. Я сам ездил к нотариусу, которая выдавала доверенность на Раимбека Намытова. Все было чисто и законно. Но первый собственник неожиданно решает, что его обманули, и решил вернуть квартиру себе назад. Думаю, что на одну тысячу случаев один такой в практике встречается. Жилья в городе продается и покупается много, отсюда периодически и возникают проблемы», — заключил Вениамин Губарев.