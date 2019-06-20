В ГНС объяснили, почему кыргызстанцы не могут использовать ридеры для ID-карт

В ГНС 24.kg объяснили, почему кыргызстанцы не могут использовать ридеры для биометрических ID-карт при получении услуг, а вынуждены обращаться в центры обслуживания населения и получать справки.

Ранее пользователи социальной сети Facebook пожаловались, что не во всех районных управлениях Государственной налоговой службы есть ридеры для считывания информации с биометрического паспорта.

В ГНС отметили, что ридеры есть везде, но в небольшом количестве из-за низкого спроса. Кроме того, налоговики пользуются базой данных ГРС.

«При первой регистрации приходится отправлять человека в ЦОН за справкой. База данных ГРС может быть устаревшей. Такое происходит, когда человек только зарегистрировался в ГРС и в этот же день приходит в налоговую. База данных обновляется раз в квартал. Это вынужденная мера. К сожалению, приходится отправлять за справками для уточнения», — пояснили в ведомстве.