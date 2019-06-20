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Общество

Треть автозаправок Бишкека не соответствуют требованиям пожарной безопасности

Тридцать две автозаправочные станции Бишкека не соответствуют нормам пожарной безопасности и СНиП. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре БГК сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

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«По информации Госэкотехинспекции, в 2017-2018 годах руководителям АЗС выписывали предписания и штрафы. Но получается, что в корне эта проблема не решается», — сказал он.

По данным Уланбека Азыгалиева, в столице 98 АЗС, из которых 3 не функционируют.

Он напомнил, как происходило оформление документов и почему возникли проблемы.

«В свое время разрешения на АЗС выдавали временно, до реализации генплана. Тогда документы соответствовали нормам, потому что вблизи АЗС не было домов. В настоящее время ситуация изменилась. Конечно, в этом вина Бишкекглавархитектуры. Надо было либо не выдавать впоследствии разрешения на строительство домов и других объектов возле АЗС, либо поднимать вопрос их сноса. Юридически и у объектов, и у АЗС есть разрешительные документы, а фактически мы видим несоответствие нормам. Ситуацию надо решать в комплексе», — отметил он.

Уланбек Азыгалиев добавил, что необходимо всем уполномоченным органам и службам собраться, чтобы выработать действенный механизм решения проблемы. В частности, можно не продлевать аренду земельных участков под АЗС.
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