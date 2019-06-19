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Общество

О готовности части котельных к зиме отчиталась мэрия Бишкека

К отопительному сезону уже готовы пять котельных КП «Бишкектеплоэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, они обеспечивают теплом 13 многоквартирных домов и ряд общеобразовательных учреждений: школы № 32, 35, 59, 96, 40, 94, 23, 78, 50.

Всего Бишкектеплоэнерго обеспечивает теплоснабжением 605 жилых домов, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятие обслуживает западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмина.

В мэрии просят обращаться с вопросами, связанными с теплоснабжением, которое обеспечивает Бишкектеплоэнерго, в абонентский отдел по телефону: 212847.
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