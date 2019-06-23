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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 июня ясно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +32 градусов.

Памятные даты

День работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства 4 января 2017 года.

В Кыргызстане почти 50 тысяч сотрудников, занятых в системе государственного управления, из них почти 15 тысяч трудятся на административных должностях в министерствах, ведомствах, комитетах, приблизительно столько же являются работниками госпредприятий.

Международный олимпийский день

AFP 2019/ANDREJ ISAKOVIC
Фото AFP 2019/ANDREJ ISAKOVIC. Сборная Кыргызстана на Олимпийских играх

В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он ознакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.

Конгресс одобрил предложение барона возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов».

Именно эту памятную дату и выбрали для празднования Международного олимпийского дня, а его целью стали пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих, независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей.

Международный день вдов

По данным Организации Объединенных Наций, на сегодня общее число вдов в мире составляет порядка 285 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.

Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Александр Голованев

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева в первой половине 1970-х построили здание МВД.

24.kg
Фото 24.kg. Планетарий в городе Фрунзе, построенный по проекту Александра Голованева

Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.

Умер в 2014 году.

Об архитекторе Александре Голованеве можно прочитать в материале журналиста 24.kg по ссылке.

Умер государственный деятель Темирбек Кошоев

Родился 1 августа 1931 года в селе Кичи Кемин. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Темирбек Кошоев — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии (1978-1981), председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (1981-1987). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», многими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, орденом «Манас» III степени.

Умер 23 июня 2009-го.

Воспоминаниями о Темирбеке Кошоеве с 24.kg в 2015 году поделилась его дочь Эльмира.

У кого намечается той

Марат Мураталиев

Родился 23 июня 1967 года в Таласе. Полномочный представитель правительства КР в Таласской области.

Анатолий Горбунов

Родился 23 июня 1976 года. Депутат Бишкекского горкенеша, фракция «Республика — Ата Журт».

Азиз Сыдыков

Родился 23 июня 1992 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Куда сходить

Культура

  • в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее

организаторов
Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
  • центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Поле» и «Теремок»;
  • на аллее возле памятника Курманджан датке пройдет массовое занятие йогой;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева закроет сезон спектаклем «Приключения Зайчонка»;

  • мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • открытый чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC;
  • Кыргызская премьер-лига по футболу;
  • открытый чемпионат Бишкека по бильярду.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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