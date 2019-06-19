Цифра дня. В Кыргызстане 202 населенных пункта не имеют статуса села

В Кыргызстане 202 населенных пункта не имеют статуса села. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияр Салиев.

Селом может стать населенный пункт, достигший определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины населения.

С отнесением отдельных населенных пунктов к категории села повышается их статус, они становятся отдельной административно-территориальной единицей, что дает самостоятельность местному сообществу решать вопросы местного значения, повышает инициативность и ответственность.