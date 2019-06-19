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Общество

20 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 8.00-17.00 — улица Боконбаева, 76;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Менделеева, Токолдош, улица Васильева, 248 блок А;
  • 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Чокморова, Боконбаева, Шевченко, Уметалиева, отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова, Хоперской, Гагарина;
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Садырбаева, Космической, Ахунбаева, Репина, Насирова, жилмассив «Арча-Бешик»;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Кустанайской, Ден Сяопина, Девятого января, Брестской, Садыгалиева, переулок Волковой;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Келечек», микрорайоны «Тунгуч», «Асанбай»;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач».

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Джар (дачи «Медик»), Берлик (улицы Молодежная, Парковая), Лебединовка (улицы Пионерская, Чапаева, Луганская, Кирова, Восточная), Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского), Садовое (новостройка, район ГЭС-3, улица Учхозская, переулок Медицинский), Маевка (улица Тепличная), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Кашка-Суу, Байтик, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовое, переулки Зеленый, Южный), Октябрьское (улицы Школьная, Киевская, Молодежная, Фрунзе, Крупская, Молодой Гвардии, Веселая, Шоссейная, 1-е отделение);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Жданова, Новая, Спортивная, Жукова, Правды, Дзержинского, Лесная, Больничная, Северная, 1-й микрорайон), Сокулук (улицы Мельничная, Труда, Карагачевая, Полярная, Садовая), Фрунзе (улицы Новая, Центральная, Набережная), Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Табышалиева), Военно-Антоновка (улица Фрунзе);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Толок (улица Токтогула), Крупское, Темен-Суу (улица Карла Маркса);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Орто-Суу (улица Сенирбаева);
  • 8.00-16.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 21-23);
  • 8.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улица Шевченко), Дмитриевка (улицы Кирова, Интернациональная, Пиндюриных, Чапаева);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (отрезки улиц Набережной, Больничной, Верхней Луговой, 3-й микрорайон, 12), село Винсовхоз (улица Пржевальского);

Чуйский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Кегети, Чапаево, Акматбек, Арпа-Тектир.

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Чон Кызыл-Суу, Кызыл-Суу, Кабак, Чырак, Ичке-Жергез;
  • 9.00-14.00 — села Семеновка, Кожояр, город Чолпон-Ата (микрорайон ПМК).

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Фуркат, Ак-Жар, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, Курбан-Кара, Сары-Колот, Бирдие, Ак-Колот, Заргер, Гульчо, Алай, Сопу-Коргон, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Корул, Каблан-Кол, Чон-Алай, Жекенди, Кашка-Суу, город Ош (села Шарк, Тээке, Кенеш, Беш-Капа, жилмассив «Калинина», улицы Петрова, 31-53 (нечетная сторона), Касымова, Исанова, 17, 17а, 15, 19, 21).

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия.
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