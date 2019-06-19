Более 60 процентов школ Бишкека построены полвека назад. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления образования столичной мэрии Сауле Мейрманова.

Она отметила, что большинство учебных заведений города не отвечают требованиям безопасности, так как спланированы и построены не по современным стандартам. «Шестьдесят процентов школ построены в 50-е годы. Тем не менее наши педагоги находят средства, чтобы решить эти проблемы», — сказала Сауле Мейрманова.

Напомним, что в Министерстве образования и науки разработали комплексный стандарт безопасности общеобразовательных учреждений, по которому 11 пилотных школ прошли апробацию механизмов безопасной закупки, энергоэффективности, озеленения территории.

Кроме того, внесены изменения в ряд нормативных актов. Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова заметила, что улучшение безопасности школьной среды позитивно повлияет не только на учебный процесс, но и на атмосферу в заведении и поведение учеников.