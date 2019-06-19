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Общество

Власти Бишкека продолжают бороться со стихийной торговлей на рынках

Власти Бишкека продолжают бороться со стихийной торговлей на рынках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники Ленинского акимиата совместно с УВД этого района, МТУ № 1 и «Тазалыком» проводят регулярные рейды на Ошском рынке и прилегающих территориях.

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«От стихийной торговли очищены перекрестки улиц Киевской и Кулиева, проспекта Чуй и Кулиева, Чуй и Бейшеналиевой, Бейшеналиевой и Киевской, а также отрезки улицы Киевской (от Кулиева до Бейшеналиевой) и проспекта Чуй (от Кулиева до Бейшеналиевой)», — отметили в мэрии.

В ходе рейдов изъято более 30 объектов облегченного типа: 4 металлические конструкции, 5 шатров, 15 столов, 6 зонтиков и 1 пункт по загрузке единиц. С продавцами проведена разъяснительная беседа о недопустимости торговли продуктами питания с земли и в неустановленных местах.

Сотрудники Октябрьского акимиата совместно с МТУ проводят ежедневные рейды вокруг Орто-Сайского рынка по улицам Юнусалиева, Безымянной, Суеркулова.

«На протяжении 30 дней не выявлено ни одного факта стихийной торговли. Работа по сохранению порядка будет продолжаться», — заметили в муниципалитете.
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