Положение о платных парковках обсудят на сессии депутаты Бишкекского горкенеша

Депутаты Бишкекского горкенеша планируют обсудить положение о порядке и об условиях организации платных парковок и стоянок на территории Бишкека на очередной сессии. Дату и проект повестки президиум БГК утвердил накануне.
В повестке дня 11 вопросов. Из них 8 основных, остальные в «разном». Как сообщили 24.kg
в пресс-службе БГК, депутаты также намерены заслушать отчеты управлений земельными ресурсами и городского транспорта мэрии Бишкека, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, информацию о нефтебазах и АЗС, расположенных на территории Бишкека.
Двадцать четвертая сессия пройдет 27 июня.