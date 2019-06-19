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Общество

Положение о платных парковках обсудят на сессии депутаты Бишкекского горкенеша

Депутаты Бишкекского горкенеша планируют обсудить положение о порядке и об условиях организации платных парковок и стоянок на территории Бишкека на очередной сессии. Дату и проект повестки президиум БГК утвердил накануне.

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В повестке дня 11 вопросов. Из них 8 основных, остальные в «разном». Как сообщили 24.kg в пресс-службе БГК, депутаты также намерены заслушать отчеты управлений земельными ресурсами и городского транспорта мэрии Бишкека, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, информацию о нефтебазах и АЗС, расположенных на территории Бишкека.

Двадцать четвертая сессия пройдет 27 июня.

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