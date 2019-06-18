На какие специальности можно поступить без результатов ОРТ, сообщили в Минобразе

В Министерстве образования напомнили, при поступлении на какие специальности не требуются результаты Общереспубликанского тестирования.

По данным пресс-службы ведомства, в перечне 32 специальности профессионального образования:

1. Физическая культура.

2. Искусствоведение.

3. Театроведение.

4. Музыковедение.

5. История и теория хореографиеского искусства.

6. Киноведение.

7. Кинооператорство.

8. История и теория изобразительного искусства.

9. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

10. Вокальное искусство (по видам вокального искусства).

11. Дирижирование (по видам исполнительских коллективов).

12. Композиция.

13. Музыкальное искусство эстрады (по видам).

14. Звукорежиссура (по областям применения).

15. Актерское искусство.

16. Режиссура (по областям применения).

17. Театрально-декорационное искусство.

18. Хореографическое искусство.

19. Режиссура хореографа.

20. Педагогика хореографа.

21. Дизайн.

22. Интерьеры и оборудование.

23. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

24. Монументально-декоративное искусство.

25. Живопись.

26. Графика.

27. Скульптура.

28. Литературное творчество.

29. Народное художественное творчество.

30. Социально-культурная деятельность.

31. Художественное образование.

32. Изобразительное искусство.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы. Пороговый балл не меняется в последние годы. По основному тесту пороговый балл — 110, по предметному — 60. В 2019-м пороговый балл смогли преодолеть 27 тысяч 19 школьников, или 62,2 процента.