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Общество

19 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 8.00-17.00 — улица Усенбаева, 24;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Абая, улица Васильева, 248;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Мидина, Курулуш, Жаштык, М.Ганди);
  • 9.30-19.00 — 7-й микрорайон, 5б, 5/1, улица Жукеева-Пудовкина, 34;
  • 9.30-11.00 — отрезки улиц Фатьянова, Горького;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Кун-Кочо, Ай-Кочо, Саадак, Кербен);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Акак).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Колхозная, Абыкан-Ата, Горького, Школьная), Кой-Таш (улицы Проектируемая, Аблесова, Киргизская), Чон-Таш (улицы Проектируемая, Шопокова, Восточная, Абыкай, Байтик, Токтогула, Сарукеева, Центральная), Виноградное (улицы Советская, Чернышевского, Пушкина), Мыкан (улица Линейная), Маевка (улица Тепличная), Пригородное (улицы Эркиндик, Ынтымак);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Октябрьская, Калинина, Карагачевая, Токтогула, Мельничная, Труда), Маловодное (улица Новая), Чат-Куль (улицы Почтовая, Украинская, Ленина);
  • 8.00-10.00 — село Нижнечуйское (улицы Восточная, Октябрьская, Гагарина, Фрунзе, Саратовская, МТФ);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Орто-Суу (улица Сенирбаева);
  • 8.00-16.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 19, 20, 24);
  • 8.00-17.00 — село Большевик (улица Центральная);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (отрезки улиц Мичурина, Ленина), Дмитриевка (улицы Садовая, Первомайская, Пиндюрина, Калинина), Хун-Чи (улица Ленина).
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