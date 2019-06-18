Пластик, пачки от сигарет, алюминиевые банки. Чем «богат» берег Иссык-Куля

За четыре дня трое любителей бега Данияр Оморов, Нуршат Абакиров и Казбек Мияров оббежали побережье Иссык-Куля и собрали кучи пластика, алюминиевых банок, пачек от сигарет... Они хотели привлечь внимание общественности и властей к проблеме мусора на озере. Участники акции признаются, что перед началом забега не подозревали, с какими трудностями столкнутся.

Баков на трассе нет

Идея совместить приятное с полезным появилась у Казбека Миярова еще полгода назад, после того, как он увидел, что дайверы поднимали мусор со дна озера. Признается, что сначала хотел реализовать ее в одиночку, но потом поделился с Данияром Оморовым.

Фото со страницы Нуршата Абакирова в Facebook . Участники экоакции Казбек Мияров, Данияр Оморов и Нуршат Абакиров

«Думал, если после марафона ШОС в мае буду чувствовать себя хорошо, то побегу вокруг Иссык-Куля. Но понял, что одному человеку потребуются минимум 10 дней и большая команда поддержки. Потом, как говорится, один в поле не воин. В группе лучше и веселее», — признался Казбек Мияров.

Вообще, в мире набирает популярность новый вид тренировок, который позволяет поддерживать физическую форму и убирать улицы от мусора одновременно. Новшеству даже придумали название — плоггинг. Поскольку во время плоггинга нужно наклоняться и применять силу рук, полтора часа таких тренировок сжигают около 288 калорий — на 50 больше, чем при обычном беге.

Стартовать и финишировать участники забега решили в Чолпон-Ате. Были определены ночевки: Каракол, Каджи-Сай, Балыкчи. Бежали по очереди по 5 километров .

«В первый день шел дождь, ветер, и мы побежали, даже не осознавая того, что нас ждет. Примерно представляли. Но очень сильно отличается, когда ты просто бежишь, и когда при этом еще собираешь мусор. У меня болел бок, думал, что из-за того, что много бегу, оказалось, из-за того, что в одной руке нес пакет с мусором», — отметил Данияр Оморов.

Вначале участники забега пытались считать количество пакетов, но вскоре сбились – так много их было.

«Мы ехали в минивэне. Задние сиденья сложили, багажник — все забилось пакетами. Наш водитель Сергей сначала и не подозревал, чем мы будем заниматься, но вскоре стал четвертым игроком в команде: помогал загружать пакеты, давал воду, стал подсказывать, что медленнее бежим. За глаза стали называть его тренером», — рассказывает Данияр.

Во время акции участники столкнулись с проблемой: приходилось искать, куда выгрузить собранный мусор.

Вдоль трассы мусорных контейнеров практически нет, а о месте свалок знал не каждый сельчанин. Приходилось тратить время, искать в селах специальные места для сброса мусора или останавливать мусоровозы и просить водителей забрать пакеты.

«Временами приходилось просто ехать с мусором долгое время и бежать, не собирая. В день так получалось один-два раза», — говорит Данияр.

Любители бега отмечают, что в основном на обочине находили пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, пачки от сока и сигарет. Встречались и «комбо-пакеты» с разным мусором, заботливо завязанные и оставленные возле дороги...

«Честно говоря, удивило спокойствие местных жителей, которые в своих же селах выбрасывают мусор. Мы видели много несанкционированных свалок, но наши пакеты не оставляли, потому что понимали — никто их не уберет. Мы видели, как на ходу из машины люди выбрасывали мусор...», — рассказывает Данияр.

Неравнодушные жители

Участники акции не подозревали, что их забег привлечет много внимания. Они делились новостями в социальных сетях, и люди откликались.

В Караколе их пригласили переночевать бесплатно, а в Саруу присоединились два 11-классника, которые пробежали с группой около 40 километров.

«Они нам добавили энергии. Приятно понимать, что люди хотят помочь, что они неравнодушны к проблеме мусора. В Каджи-Сае присоединился местный житель Мирлан. Он с нами пробыл почти до самого финиша — два дня, хотя к нему приехали гости из Германии. Мы пробежали чуть меньше запланированных на каждого 150 километров , тем самым сберегли силы», — заметили Казбек и Данияр.

Останавливаться на достигнутом участники экозабега не собираются. Хотят провести такие в каждом районе Бишкека, а в следующем году повторить на Иссык-Куле, но уже с большим числом участников и большим мусоровозом. Также в планах установить в городе боксы для раздельного сбора мусора.

«Надо менять сознание людей, прививать культуру раздельного сбора мусора. А властям необходимо установить вдоль трасс мусорные баки», — признались участники акции.