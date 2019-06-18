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Общество

Общереспубликанское тестирование. Кто вошел в десятку лучших

Наибольшее количество баллов (238) на Общереспубликанском тестировании набрал учащийся кыргызско-турецкого мужского лицея им. Курманбека баатыра Элдияр Чормонов (Джалал-Абад). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Десятка лидеров, по данным пресс-службы, выглядит следующим образом:

1. Элдияр Чормонов — кыргызско-турецкий мужской лицей им. Курманбека баатыра (Джалал-Абад).

2. Нуртегин Колбаев — школа-гимназия № 70 (Бишкек).

3. Аида Борукулова — школа-гимназия № 1 (Лейлекский район).

4. Талантбек Жеңишбек уулу — лицей «Семетей» (Кадамджайский район).

5. Гулшода Мамажанова — кыргызско-турецкий женский лицей № 20 (Джалал-Абад).

6. Дария Мусаева — учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии № 12 (Бишкек).

7. Анастасия Чичкова — учебно-воспитательный комплекс № 38 (Бишкек).

8. Сезимай Эрали кызы — женский лицей «Себат» (Ош).

9. Тыныбек Эржигит уулу — кыргызско-турецкий мужской лицей № 15 им. Курманбека баатыра (Джалал-Абад).

10. Алина Мухомедьярова — учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии № 67 (Бишкек).

Абитуриенты, набравшие наивысшие баллы, получат золотые сертификаты, дающие право поступить в вуз вне конкурса.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы. В 2019-м в тесте приняло участие 43,44 тысячи человек. В настоящее время уточняется статистика, сколько человек набрали пороговый балл. По основному тесту пороговый балл — 110, по предметному — 60.
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