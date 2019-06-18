В чем парадокс семейной медицины в Кыргызстане

В последние годы подготовке семейных врачей в Кыргызстане стало уделяться больше внимания, сегодня выпускают около 80-100 семейных врачей в год. Но, если учесть, что дефицит этих специалистов в стране достигает 2-2,5 тысячи человек, для преодоления кадрового кризиса на первичном уровне потребуется более 20-25 лет. Как кардинально изменить ситуацию и что уже для этого сделано, рассказал завкафедрой семейной медицины последипломного образования КГМА имени И.Ахунбаева Нурлан Бримкулов.

— Какая ситуация сегодня с обеспечением кадров на первичке?

— У нас должно быть около 4-5 тысяч семейных врачей, а их всего лишь 1,5 тысячи. При этом по нормативам на одного врача приходится 1,5 тысячи населения, но работают по факту за троих-четверых. Поэтому необходимо увеличивать число выпускаемых семейных врачей в несколько раз и параллельно принимать реальные меры по закреплению их в регионах, повышая зарплату, улучшая рабочие и социально-бытовые условия, которые сегодня никак нельзя назвать привлекательными.

— В ходе реформ последипломного медобразования увеличили сроки обучения в ординатуре для узких специалистов, изменили программу. Почему это важно?

— Узких специалистов по стране перенасыщение. Но дело в том, что вузовские программы не в полной мере предоставляют возможность получения клинических навыков. Надо повышать их уровень в целом, знания и навыки в области общей клинической практики.

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Считаю правильным введение на первом году ординатуры освоения практических основ общей врачебной практики, включая четыре основных цикла — акушерство, педиатрию, хирургию, внутренние болезни плюс неотложную помощь.

Узкие специалисты должны хорошо знать в целом систему здравоохранения, ведь человек может иметь несколько заболеваний. А есть разделы медицины, которыми занимаются только врачи общей практики, — это, например, профилактика болезней, вакцинация, паллиативная помощь и другие. В таких случаях каждый узкий специалист должен грамотно перенаправить пациента к семейному врачу или к другому узкому специалисту.

Сегодня в соответствии с Астанинской Декларацией по первичной медико-санитарной помощи, принятой в октябре 2018 года, первичное звено здравоохранения должно предоставлять высококачественную всеобъемлющую медицинскую помощь. Знание же принципов общей медицинской практики поможет каждому узкому специалисту быстрее обеспечить ее.

Кстати, узкие специалисты за рубежом учатся еще дольше — четыре-шесть лет, в то время как у нас — три-четыре года.

Однако там ординатор — это человек, который получает за время обучения зарплату европейского уровня, а у нас, наоборот, узкие специалисты должны платить за контракт.

— В чем плюсы практики в регионах?

— В ходе реформ мы хотим увеличить объем клинической практики ординаторов, поэтому программа ординатуры перерабатывается по всем врачебным специальностям. Но не везде, к сожалению, это можно обеспечить. В Оше и Бишкеке все клинические базы перегружены, и ординаторы не всегда имеют доступ к пациенту.

Децентрализация последипломного образования дает очень хорошую практику. Нужно ехать в регионы. Там ординаторы постоянно работают с больными.

Их чуть ли не заставляют дежурить в отделениях и по неотложной помощи просто потому, что некому работать. Больше половины ординаторов семейной медицины, проходящих подготовку в регионах, приняты в штат ЦСМ на половину или одну ставку, выполняют и даже перевыполняют нагрузку. Однако, в отличие от тех же европейских ординаторов, за это они получают всего 2-4 тысячи сомов...

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Конечно, в регионах рядом должен быть наставник, у которого можно что-то спросить, посоветоваться. Совместно с кыргызско-швейцарским проектом по реформам медицинского образования несколько раз в год проводим тренинги для наставников из всех областей. Также мы наладили еженедельные дистанционные лекции посредством IT-технологий. С лектором есть обратная связь, можно задавать вопросы. Не везде это работает: где-то интернет плохой, где-то условий нет, но сейчас можно слушать лекции и с сотового телефона.

Кроме этого, на нашей кафедре все штатные преподаватели и ординаторы (их у нас 76) создали две группы WhatsApp. В одной идет обмен мнениями по самым разным учебным и организационным вопросам, в другой, консультативной, — только диагностические и лечебные вопросы срочного характера, на которые ответственный преподаватель кафедры должен дать консультацию в течение рабочего дня. То есть, если ординатору в регионе потребуется, он в любое время может обратиться по WhatsApp прямо на кафедру.

— Что мешает повысить привлекательность специальности семейного врача?

— Есть разные причины, из которых я отметил бы научный компонент. В международном сообществе считается, что семейная медицина — это академическая и научная специальность, причем одна из самых обширных, трудоемких и сложных, поскольку врачу приходится работать с пациентами с начальной стадией заболевания, когда нет четких симптомов, и бывает сложно диагностировать конкретную болезнь. Фактически семейный врач работает, как выражаются математики, в условиях высокой степени неопределенности, и поэтому каждый пациент является непростой исследовательской задачей.

Так вот, чтобы получить настоящих семейных врачей, преподавать на кафедрах семейной медицины должны доценты и профессора именно по специальности «семейная медицина».

Но парадокс заключается в том, что в Кыргызстане вообще нет такой научной специальности. Об этом я уже говорю не первый год, однако преодолеть консерватизм нашей научной системы непросто.

Тем не менее мы ведем переговоры с Высшей аттестационной комиссией о том, чтобы включить семейную медицину в число научно-исследовательских дисциплин и дать возможность научно обоснованно решать многочисленные проблемы семейной медицины, а врачам защищать кандидатские и докторские диссертации по этому направлению.

И, конечно, нам надо продолжать повышать имидж семейного врача, не только увеличивая зарплату, но и усиливая их социальную и юридическую защищенность.