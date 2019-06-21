В Бишкеке 21 июня солнечно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

Сегодня день летнего солнцестояния.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — на улице Кулиева от Лермонтова до Осмонкула, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Улук-Тоо, Байчечекей, Жоон-Добо, Бакыян, Арча-Гул, Кок-Кыя, Кара-Сай, Туюк-Джар, Сары-Учкун, Камырата, Ак-Кыя, Кара-Шоро, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Кызгалдак, Сын-Таш);

9.00-18.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Толстого, Панфилова, Кулатова, Ахунбаева, Тоголока Молдо, Сыдыкова, Коенкозова, Токтогула, Т.Фрунзе, переулок Симферопольский;

9.30-17.00 — отрезки улицы Гражданской, проспектов Чуй, Айтматова;

9.30-19.00 — отрезки улиц Буденного, Жибек Жолу, Алма-Атинской, Куликовской, Рязанской, Славянской, Малдыбаева, парк имени Ататюрка, переулок Чувашский;

10.00-19.00 — микрорайоны «Учкун» (улицы Конур Олон, Чымындык), «Учкун-2», жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Виноградная);

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Лущихина, От-Араба, Камбаркан, Саадак, Жетиген).

район, ограниченный улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;

улицы М.Джалиля, Чебоксарская.

микрорайон «Восток-5», 36.

Памятные даты

Международный день йоги

Фото meria.kg. Празднование Международного дня йоги, Бишкек, 2018 год

Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительства в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года 21 июня было провозглашено Международным днем йоги. Такая единогласная поддержка учреждения праздника обусловлена признанием пользы, которую несет и культивирует учение йоги для физического и психологического здоровья, что в условиях современного мира с растущими нагрузками на психоэмоциональную природу человека играет немаловажную роль.

Всемирный день гуманизма

Отмечается ежегодно 21 июня. Праздник не имеет официального международного статуса, однако признан многими организациями гуманистической направленности, ставящими своей целью защиту прав и свобод человека, отстаивание идей социальной справедливости, миролюбия, человеческого достоинства и равноправия.

Деятельность подобных организаций способствует развитию институтов гражданского общества, а также напоминает государственным структурам о том, что человек — одна из основных ценностей, а его права и свободы лежат в основе любого цивилизованного общества.

Международный день скейтбординга

Сегодня катание на скейборде популярно во всем мире как у детей, так и у взрослых. Скейтбординг же с выполнением различных трюков даже относят к экстремальным видам спорта.

Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели такой день на Западном побережье США.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Альгимантас Видугирис

Фото из интернета. Альгимантас Видугирис

21 июня 1936 года в Каунасе (Литва) родился советский кыргызский кинодраматург, кинорежиссер и кинооператор, публицист, ученый, академик, народный артист Киргизской ССР (1982) Альгимантас Видугирис.

Он дебютировал на киностудии «Кыргызфильм» в 1962 году документальным фильмом «Обращенные к солнцу». В 1968-м выходит короткометражная картина «Замки на песке», принесшая рекордное для киностудии количество призов.

В золотой фонд кыргызского кино вошли его фильмы «Заводские встречи», «ПСП», «Вахта», «Перекрытие», «Это не беда», «Очкарик», «Нарынский дневник», «В год неспокойного солнца», «Мужчины без женщин», «Катастрофу не разрешаю» и другие.

После распада СССР Видугирис начинает серьезно заниматься исследованием этнографии народов Евразии, создав двухтомный научный труд «Химеристика, логико-рационалистическое конструирование и мифическое создание художественных образов».

Умер 25 июня 2010 года.

Родился композитор Муратбек Бегалиев

Фото из интернета. Муратбек Бегалиев

21 июня 1955 года в селе Мин-Куш родился композитор, педагог, общественный и государственный деятель, ректор Кыргызской национальной консерватории Муратбек Бегалиев.

Муратбек Бегалиев — признанный лидер современной композиторской школы Кыргызстана. Его творчество отличается содержательной глубиной и оригинальностью связей национального фольклора с современной стилистикой.

Популярностью пользуются песни композитора «Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ыссык-Кѳлдү сагынуу» (на стихи Чингиза Айтматова), «Улуу тоонун уулумун», «Сагындым», «Бабаларга таазим», «Ардагым», «Кызгалдак гүлүм ай», «Тагдырым болчу сен менин» и другие. Автор музыки к более чем 30 кинофильмам.

Подготовил более 30 профессиональных композиторов.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки ;

; ololo art studio приглашает на в стречу «Книжный сад-огород для подростков »;

стречу «Книжный сад-огород для подростков Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Дураки» и «Теперь слово — за нами!» ;

на Площади Победы состоится ежегодная акция «Свеча памяти».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

открытый чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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