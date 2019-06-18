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Общество

В Бишкеке бал медалистов пройдет 24 июня

В Бишкеке пройдет бал медалистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие состоится 24 июня в конференц-зале​ комплекса «Жаннат Риженси»​. Выпускникам столичных школ торжественно вручат аттестаты особого образца. В мэрии отметили, что проведение городского бала для выпускников-отличников уже стало традицией. В этом году аттестат особого образца получат 56 выпускников школ Бишкека.

«Среди «золотых» выпускников — победители городских и республиканских олимпиад, призеры и лауреаты многочисленных городских и республиканских конкурсов», — проинформировали в мэрии.

После​ церемонии награждения для выпускников, их родителей и педагогов состоится праздничная концертная программа.​ ​В муниципалитете добавили, что 24 июня в 10.00​ во всех школах​ Бишкека​ состоится​ вручение аттестатов выпускникам 2019 года.
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