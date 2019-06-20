В Бишкеке 20 июня солнечно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +33 градусов.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 – улица Боконбаева, 76;

9.00-17.00 – отрезки улиц Менделеева, Токолдош, улица Васильева, 248 блок А;

9.00-18.00 – квадрат, ограниченный улицами Чокморова, Боконбаева, Шевченко, Уметалиева, отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова, Хоперской, Гагарина;

9.00-16.00 – отрезки улиц Садырбаева, Космической, Ахунбаева, Репина, Насирова, жилмассив «Арча-Бешик»;

9.30-17.00 – отрезки улиц Малдыбаева, Кустанайской, Ден Сяопина, Девятого января, Брестской, Садыгалиева, переулок Волковой;

9.30-19.00 – жилмассив «Келечек», микрорайоны «Тунгуч», «Асанбай»;

10.00-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач».

до 21 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;

до 21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская.

Памятные даты

Всемирный день беженцев

Фото 24.kg. Дети сирийских беженцев, лагерь в Кахраманмараше (Турция)

20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году.



Сегодняшняя дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. 80 процентов всех беженцев в мире — это женщины и дети.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

Фото из интернета. Кайыргуль Сартбаева

В 1936 году в селе Кара-Булак родилась советская кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Кайыргуль Сартбаева. Народная артистка СССР (1980).

Талантливая певица, обладая оперным голосом широчайшего диапазона, красивого и яркого тембра, прекрасной техникой вокального мастерства, великолепными актерскими данными, воплотила на сцене целую галерею разноплановых образов. Внесла неоценимый вклад в развитие советской многонациональной и кыргызской народной песни.

Более 600 записей арий, романсов и песен в исполнении певицы вошли в «Золотой фонд» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

Родилась поэт Тазагуль Закирова

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, поэтесса родилась 20 июня 1948 года в селе Качкынчы Сузакского района.

Пишет стихи с 1963 года. За 45 лет творческой деятельности она издала поэтические сборники «Ырлар» («Стихи»), «Купуя сезим» («Таинственное чувство»), «Светлый дождь» (на русском языке), «Боз торгойдун ыры» («Песня козодоя»), «Ыйык шаарым», («Мой святой город»), «Алатоом — Мекеним» («Алатоо — Родина моя») и другие. На ее стихи композиторами написано много популярных мелодий.

Тазагуль Закирова сняла документальные фильмы о выдающихся женщинах XX столетия.

Создала клуб, который занимается проблемой гендерной политики, жамаатами по решению социальных вопросов на местах. Тазагуль Закирова оказывает эффективную помощь молодым поэтам и писателям.

Родился актер Чоро Думанаев

Фото из интернета. Кадр из фильма «Пейзаж глазами спринтера» (1988)

Родился 20 июня 1952 года в селе Мин-Булак. Народный артист Кыргызстана.

С 1970 года — актер киностудии «Киргизфильм». Снялся в таких фильмах, как «Улица» (режиссер Геннадий Базаров, 1972), «Водопад» (Юрий Борецкий, 1974), «Белый пароход» (Болот Шамшиев, 1975), «Красное яблоко» (Толомуш Океев, 1975), «Танец орла» (Виктор Живолуб, 1975, Свердловская киностудия) и многих других.

У кого намечается той

Автандил Алыбаев

Родился 20 июня 1972 года. Заместитель министра экономики КР.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки ;

; в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения ;

; в ТРЦ «ГУМ» отпразднуют Международный день йоги.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.