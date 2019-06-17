Больницы Кыргызстана получили оборудование для спасения жизней новорожденных

Япония передала Министерству здравоохранения Кыргызстана медицинское оборудование на $850 тысяч для спасения жизней новорожденных. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, оборудование предназначено для родильных домов и отделений областных больниц Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и Оша.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отметил снижение смертности новорожденных в последние годы, что подтверждено исследованиями ЮНИСЕФ.

Самое большое общее снижение уровня неонатальной смертности в Кыргызстане с 2013 по 2017 год отмечено в Оше, существенное снижение произошло в Джалал-Абаде и Баткене.

Согласно недавнему отчету ЮНИСЕФ, акцент на неонатальной смертности имеет основополагающее значение для улучшения здоровья матери и ребенка, учитывая, что цифры и показатели по неонатальной смертности были самыми высокими в первый день жизни ребенка.

«Министерство здравоохранения ставит особый акцент на улучшении службы перинатальной помощи, чтобы спасти жизни наших маленьких пациентов. Инвестиция в будущее ребенка — это вклад в развитие будущего поколения и процветающую страну», — добавил министр.