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Общество

Цифра дня. 2 миллиона 591,5 тысячи банковских карт находится в обращении в КР

В Кыргызстане на 1 апреля 2019 года в обращении находилось 2 миллиона 591,5 тысячи банковских платежных карт. Об этом сообщает Национальный банк.

По его данным, в стране насчитывается 1 миллион 291,6 тысячи карт международных платежных систем и 1 миллион 299,8 тысячи карт национальной платежной системы. При этом самыми популярными картами в стране остаются «Элкарт» (1 миллион 293,6 тысячи карт) и Visa (742 тысячи 161 карта).

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года количество карт увеличилось на 6,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 20,9 процента.
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