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Общество

В Гренландии за один день растаяло два миллиарда тонн льда

За один день в Гренландии растаяло 2 миллиарда тонн льда — то есть 2 кубических километра ушло под воду в самом начале теплого сезона на острове. Об этом сообщает ИА Regnum.

По данным агентства, температура настолько высокая, что в один день таяние льдов происходило на 40 процентах территории Гренландии. Как правило, пик таяния льдов приходится на июль, но в этом сезоне все начинает происходить гораздо раньше, что вызывает беспокойство у метеорологов и исследователей Гренландии.

Уточняется, что большая часть льдов растаяла в центре острова, а не у прибрежной линии — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten. Исследователь Майкл Бевис из университета Огайо убежден, что остановить такое стремительное таяние не представляется возможным и единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации, — адаптироваться к новым условиям.
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