В Бишкеке 19 июня облачно, осадки маловероятны. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +31 градуса.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 – улица Усенбаева, 24;

9.00-17.00 – отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Абая, улица Васильева, 248;

9.00-18.00 – жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Мидина, Курулуш, Жаштык, М.Ганди);

9.30-19.00 – 7-й микрорайон, 5б, 5/1, улица Жукеева-Пудовкина, 34;

9.30-11.00 – отрезки улиц Фатьянова, Горького;

9.30-18.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Кун-Кочо, Ай-Кочо, Саадак, Кербен);

10.00-17.00 – жилмассив «Ак-Ордо» (улица Акак).

до 21 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;

до 21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская.

Памятные даты

Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства в США

19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства, а 1 января 1863-го выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев.

Тем не менее работорговля на американском континенте еще продолжалась до конца XIX века. Окончательно она запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888-м в Бразилии.

Конвенция о полном запрете рабства и работорговли принята Лигой наций только в 1926 году.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Михаил Рудов

Фото из интернета. Михаил Рудов

Родился 19 июня 1929 года в городе Рудне Смоленской области. Доктор филологических наук, профессор.

Михаил Рудов несколько десятилетий работал на факультете русской филологии КНУ имени Жусупа Баласагына, затем в КРСУ, где создал Институт регионального славяноведения.

Перевел текст гимна Кыргызской Республики на русский язык, произведения кыргызских акынов и поэтов. Опубликовал несколько книг басен, написанных им для взрослых и детей. Автор исследований о кыргызском и русском литературном процессе. Воспитал несколько поколений преподавателей-русистов высшей и средней школы.

Фото slovo.kg. Михаил Рудов и Чингиз Айтматов

В 1979 году Михаилу Рудову присвоено звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР». В 2011-м стал главным редактором журнала «Русское слово в Кыргызстане».

Ушел из жизни 18 октября 2014 года.

Умер поэт Аалы Токомбаев

Фото из интернета. Поэт Аалы Токомбаев

Родился 7 ноября 1904 года.

Первое стихотворение поэта опубликовано 7 ноября 1924 года. Аалы Токомбаев стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы.

В 1930-е годы он заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Им написаны повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы. В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии КиргССР имени Токтогула Сатылганова.

Фото 24.kg. В 1995 году в Бишкеке установили памятник Аалы Токомбаеву

Благодаря Аалы Токомбаеву в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988 года.

У кого намечается той

Калысбек Шадыханов

Родился 19 июня 1963 года в Таш-Кумыре. Статс-секретарь Министерства здравоохранения КР.

Талантбек Казакбаев

Родился 19 июня 1973 года. Директор МП «Тазалык».

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки ;

; в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения ;

; в ТРЦ «Азия-Молл» празднуют Международный день йоги.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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