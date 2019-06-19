В Бишкеке 19 июня облачно, осадки маловероятны. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +31 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17.00 – улица Усенбаева, 24;
- 9.00-17.00 – отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Абая, улица Васильева, 248;
- 9.00-18.00 – жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Мидина, Курулуш, Жаштык, М.Ганди);
- 9.30-19.00 – 7-й микрорайон, 5б, 5/1, улица Жукеева-Пудовкина, 34;
- 9.30-11.00 – отрезки улиц Фатьянова, Горького;
- 9.30-18.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Кун-Кочо, Ай-Кочо, Саадак, Кербен);
- 10.00-17.00 – жилмассив «Ак-Ордо» (улица Акак).
- до 21 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;
- до 21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская.
Памятные даты
Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства в США
19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства, а 1 января 1863-го выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев.
Тем не менее работорговля на американском континенте еще продолжалась до конца XIX века. Окончательно она запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888-м в Бразилии.
Конвенция о полном запрете рабства и работорговли принята Лигой наций только в 1926 году.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Михаил Рудов
Родился 19 июня 1929 года в городе Рудне Смоленской области. Доктор филологических наук, профессор.
Михаил Рудов несколько десятилетий работал на факультете русской филологии КНУ имени Жусупа Баласагына, затем в КРСУ, где создал Институт регионального славяноведения.
Перевел текст гимна Кыргызской Республики на русский язык, произведения кыргызских акынов и поэтов. Опубликовал несколько книг басен, написанных им для взрослых и детей. Автор исследований о кыргызском и русском литературном процессе. Воспитал несколько поколений преподавателей-русистов высшей и средней школы.
Ушел из жизни 18 октября 2014 года.
Умер поэт Аалы Токомбаев
Родился 7 ноября 1904 года.
Первое стихотворение поэта опубликовано 7 ноября 1924 года. Аалы Токомбаев стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы.
В 1930-е годы он заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Им написаны повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».
В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы. В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии КиргССР имени Токтогула Сатылганова.
Благодаря Аалы Токомбаеву в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.
Умер 19 июня 1988 года.
У кого намечается той
Калысбек Шадыханов
Родился 19 июня 1963 года в Таш-Кумыре. Статс-секретарь Министерства здравоохранения КР.
Талантбек Казакбаев
Родился 19 июня 1973 года. Директор МП «Тазалык».
Куда сходить
Культура
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения;
- в ТРЦ «Азия-Молл» празднуют Международный день йоги.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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