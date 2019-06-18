В Бишкеке 18 июня облачно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +33 градусов.
Отключение газа, света, воды
- до 21 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;
- 17-21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская.
Памятные даты
День сельских женщин Кыргызской Республики
Кыргызстан отмечает День сельских женщин 18 июня в соответствии со специальным постановлением правительства, подчеркивающим значительный вклад женщин в развитие сельской местности и государственной экономики КР.
Дата дает возможность напомнить всем о важной роли и вкладе женщин в укрепление сельского хозяйства и развитие сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение бедности в сельских районах. Сельские женщины составляют значительную долю сельскохозяйственной рабочей силы, играют ключевую роль в производстве продуктов питания, особенно в натуральном хозяйстве, и выполняют большую часть неоплачиваемой работы в сельской местности.
Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску
Настоящая мода на детские коляски возникла в 1840 году. Но лишь 18 июня 1889 года в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.
С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения, против которого выступали тогдашние педиатры, в удобное средство передвижения.
Люди, которые меняли мир
Родилась Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова
Родилась 18 июня 1902 года в селе Белек Чуйской области. Свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района. Член КПСС с 1939 года. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.
В 1947 году звено Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с 1 гектара земли.
Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.
Умерла 4 июня 1982 года.
Умер актер Денизбек Чалапинов
Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана.
За свою творческую биографию создал более ста образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах.
Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Он также является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения.
Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шанского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.
Умер 18 июня 2015 года.
У кого намечается той
Таалайбек Сагынов
Родился 18 июня 1963 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, лидер фракции «Кыргызстан».
Улан Молдодосов
Галина Кетова
Родилась 18 июня 1983 года. Актриса театра и кино, певица, телеведущая, руководительница общественного фонда «GALA театр». Заслуженная артистка Кыргызстана.
Куда сходить
Культура
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения;
- в ТРЦ «Дордой-Плаза» начнут праздновать Международный день йоги.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.